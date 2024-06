Cabo Gilberto dá “gravata” em deputado na Câmara Federal

A análise do pedido de cassação do deputado André Janones (Avante-MG) no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, realizada nessa quarta-feira (5), terminou em tumulto.

A sessão, que votou pela absolvição do parlamentar das acusações de peculato relacionadas à prática de “rachadinha” com funcionários de seu gabinete, rapidamente degenerou em briga. A confusão começou após a decisão favorável a Janones, gravado em 2019 pedindo que seus funcionários arcassem com despesas de campanha.

Deputados do PL confrontaram um assessor de Janones e, posteriormente, o próprio deputado.

O clima esquentou com trocas de provocações, culminando com Janones avançando contra os deputados bolsonaristas Nikolas Ferreira (PL-MG) e Zé Trovão (PL-SC).