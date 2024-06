E há quem diga que o Maior São João do Mundo é só festa. Mas engana-se quem pensa assim. Foi no Parque do Povo que o casal Kathellen Rodrigues e Fábio Luna decidiu realizar um sonho: o casamento. Noivos desde dezembro de 2023, a ansiedade e o medo de não conseguirem realizar a festa de casamento tomaram conta do casal. Eles precisavam de um pontapé para organizar todos os detalhes que faltavam, incluindo a questão financeira. E foi na maior festa de São João do mundo que a campinense e o mineiro decidiram tirar os sonhos do papel.

Com a movimentação de milhares de pessoas por noite durante 33 dias seguidos, o casal viu uma oportunidade de buscar meios para a realização do casamento tão desejado. Eles criaram o projeto “Operação Casamento”, que consiste na venda de chocolates com o objetivo de arrecadar dinheiro para a festa de casamento. A iniciativa é conduzida pelos próprios noivos durante as noites no Parque do Povo.

As vendas começaram ontem, durante a celebração da noite religiosa com Padre Fábio de Melo e Elson Júnior. O intuito foi começar justamente nessa noite, por simbolizar a fé do casal. “Ontem, quando fizemos o nosso primeiro dia de venda, tivemos excelentes retornos. As pessoas gostaram da nossa história e acharam interessante essa forma que encontramos para arrecadar esse dinheiro. A aprovação e a torcida são sempre positivas”, comenta Fábio.

Motivados com as vendas e com os resultados que essa operação vem proporcionando, o casal pretende continuar vindo todos os dias de festas. Apesar de toda aprovação e felicitação, Kethellen comenta que existem também alguns comentários engraçados: “Teve um senhor que comentou que, se fosse para o divórcio, ele pagava o triplo. Mas nós acreditamos que o ambiente em que estamos nos permite uma receptividade muito grande para a realização desse sonho”.

E é na pluralidade de histórias, pessoas, culturas e sonhos que podemos observar que o Parque do Povo vai muito além de um lugar para festas. O Maior São João do Mundo permite, para aqueles que sabem o verdadeiro sentido do período junino, vivenciar sonhos e realizá-los também.

*Repórter Junino – Reportagem: Lavinia Farias/ Fotografia: Paulo Matheus/ Editoria: Fernando Firmino