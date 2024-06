Crise interpoderes em Campina Grande está ampliada

O ´angu´ está ainda mais encaroçado na Câmara Municipal de Campina Grande, na direção do Poder Executivo.

Diante da decisão do prefeito Bruno Cunha Lima (União) de judicializar as pendências relacionadas à implantação das emendas impositivas e à retenção dos pedidos de remanejamento orçamentário, a majoritária bancada de oposição (13 dos 23 edis – há quem considere 14 dos 23 edis) – decidiu encaminhar os citados pedidos de remanejamento para as semi-desativadas ´comissões permanentes´ do Legislativo, o que ensejará uma tramitação alongada dessas matérias.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quinta-feira, acesse aqui:

Aparte: Salto (induzido) no escuro em Campina Grande (paraibaonline.com.br)