A tradicional festa junina “Maior São João do Mundo”, em Campina Grande, promete movimentar ainda mais a economia da cidade este ano. O economista e professor Johnatan Brito, em seu quadro “O Bê-á-bá da Economia” na Rádio Caturité FM nesta quinta-feira (6), destacou os números promissores para a edição de 2024.

– Olhando para as edições anteriores, temos números muito promissores. Com a expansão do Parque do Povo em 20%, foi projetado também um aumento de 20% das receitas geradas em função do Maior São João do Mundo. A expectativa é que supere os R$ 600 milhões em 30 dias. A atividade econômica é superdinamizada nesse período na cidade. Em todos os locais da cidade tem gente consumindo. Lojas, restaurantes e bares estão sempre lotados. É uma festa que impacta inclusive no meio da semana – pontuou.

Veja a explanação completa do economista:

*Vídeo: ParaibaOnline

