Secretário do governo Lula prestigia abertura do 38º Salão do Artesanato

Na condição de ministro substituto, Tadeu Alencar, secretário executivo do Ministério do Empreendedorismo, participou da abertura do 38º Salão do Artesanato em Campina Grande, destacando a importância do evento.

O governador João Azevêdo foi elogiado por Alencar, que mencionou suas contribuições ao estado em áreas como saúde, infraestrutura, emprego, abastecimento de água, segurança pública, equilíbrio fiscal e educação.

“O governador João Azevêdo é um grande propagador das virtudes paraibanas. Ele conhece profundamente o estado e tem realizado um trabalho exemplar em seu segundo mandato, assim como fez como secretário do estado,” afirmou.

Alencar expressou sua satisfação ao ver a força e a qualidade do Salão do Artesanato de Campina Grande.

“Fiquei muito feliz de ver este salão, que é uma vitrine do talento e da criatividade dos artesãos paraibanos. A Paraíba é única por realizar duas grandes feiras de artesanato no mesmo ano,” disse ele, revelando também ser um colecionador de arte popular, com uma coleção que inclui peças de Juazeiro do Norte e do Cariri.

Tadeu ocupa o espaço deixado temporariamente pelo ministro Márcio França, que está fazendo uma viagem ao exterior.

*vídeo: ParaibaOnline