O ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho avaliou, em entrevista concedida à imprensa, que Luciano Cartaxo é o melhor nome para disputar a Prefeitura de João Pessoa pelo Partido dos Trabalhadores porque tem melhores chances de vitória.

Segundo ele, concretamente o PT vai para o segundo turno entre duas formas de governo bastante diferentes e que a população de João Pessoa vai escolher o nome de Cartaxo na pesquisa a ser realizada pela legenda.

“Eu penso que na política, a gente pode procurar fazer mais e melhor do que a gente já tenha feito. Isso serve para mim, serve para qualquer pessoa e isso serve para Luciano, que tem o apoio do PT, de uma parcela significativa da população e eu creio que nós vamos crescer muito pela proposta diferenciada”, destacou.

Ele disse ainda não ter nada contra a deputada Cida Ramos, também pré-candidata a prefeita de João Pessoa pelo PT, mas acha que eleitoralmente Cartaxo acumula mais. “Eu estou olhando para fora do partido. Eu não estou priorizando uma disputa interna”, avaliou, acrescentando que João Pessoa será uma base sólida para a reeleição de Lula em 2026.

Quanto ao seu retorno ao cenário político paraibano, já que está morando em Brasília, após o término do governo, depois de ter sido investigado e preso pela Operação Calvário, o ex-governador disse que já está articulando com a direção nacional do PT, mas esse retorno deve passar pelo aval do presidente Lula.

“Eu estou com o nome à disposição porque eu penso bem, eu penso coletivamente, socialmente, eu tenho capacidade de gestão e sei disso e eu também tenho capacidade de representação social. Não estou vendo isso agora, mas o meu interesse é pelas eleições municipais, ganhar muitos municípios dentro da Paraíba, retomar as discussões com o PT e Lula para saber o que é melhor para o projeto que livre o Brasil da extrema direita. Se for para disputar alguma coisa, eu não tenho o menor problema em fazer isso”, declarou.