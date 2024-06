PF realiza operação “Chave da Justiça” na Paraíba

A Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar da Paraíba, deflagrou hoje a operação “Chave da Justiça”, com o objetivo de apurar o roubo à agência dos Correios na cidade de Mamanguape, ocorrido no dia 11 de abril do corrente ano.

Na ocasião, foram subtraídos numerário em espécie e objetos postais.

Foram cumpridos um mandado de prisão temporária e um mandado de busca e apreensão, expedidos pela 16ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba.

Os investigados poderão responder pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, cuja pena pode chegar a 16 anos.