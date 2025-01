Veja os fatos marcantes no 1º dia de 2025 no ParaibaOnline

Reconecte-se com as informações; compartilhe com amigos e familiares.

Coluna Aparte reproduz a ´Conferência da Saudade´ em edição especial

ISEA comemora a chegada da primeira bebê de 2025 em Campina Grande

Maternidade realiza parto do primeiro bebê de 2025 em João Pessoa

Novo mandato de João Campos tem expectativa de protagonismo do vice-prefeito

Bruno toma posse para 2º mandato, pede união e destaca “mãos estendidas” por Campina Grande

Réveillon reúne multidão para saudar 2025 na orla, em João Pessoa

Posse: vice-prefeito de Campina Grande promete atuação participativa

Prefeito e vice-prefeito eleitos de João Pessoa são empossados

Câmara de João Pessoa empossa vereadores e elege nova Mesa Diretora

Durante posse: Prefeito Bruno apresenta metas para os primeiros 100 dias de gestão

Câmara de Campina Grande empossa 23 novos vereadores

Novo presidente da CMCG ressalta compromisso com transparência e seriedade

Após posse, Câmara de Campina Grande elege a sua nova Mesa Diretora

Após cateterismo, cantor anuncia pausa na carreira durante 2025

Missa no Ano Novo. Dom Dulcênio: A paz tem um rosto

Bispo define Igrejas Jubilares na Diocese de Campina Grande

Papa Francisco no dia 1º de janeiro: “Como é desumana a guerra!”

Emlur coleta mais de 100 toneladas de resíduos após festejos em João Pessoa

Réveillon de Campina Grande reúne multidão no largo do Açude Velho

Aplicativo Receita Saúde passa a ser obrigatório a partir desta quarta-feira

Incêndio de grandes proporções atinge terreno durante virada do ano, em Campina

Entenda mudanças na aposentadoria neste ano de 2025

Cruzeiro oficializa a contratação de ex-ídolo do Flamengo

Podcast: gerente do INSS tira dúvidas sobre benefícios

Deputado reafirma compromisso com o PL e avalia trajetória política em 2024

Paraíba começa 2025 com quase 3 mil vagas em concursos públicos

Podcast: conquiste uma vida saudável com pequenas mudanças

