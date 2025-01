Saiba os fatos em destaque neste dia 31.12 no ParaibaOnline

Confira as notícias destacadas no último dia de 24 no noticiário do ParaibaOnline.

Aproveite e compartilhe informações com amigos e familiares.

Unimed Campina Grande abre 600 vagas para novo hospital; saiba como se candidatar

Nova charge do campinense Fred Ozanan

Saiba quem ganhou a Mega-Sena da Virada; saiba onde foram feitas as apostas

Saiba quais são as bets com autorização para funcionar a partir deste dia 1º

Brasil bate recorde de entrada de turistas internacionais

Campina Grande terá unidade móvel oftalmológica para estudantes da rede municipal em 2025

Novo Plano Diretor de Campina Grande é aprovado por unanimidade

Justiça libera candidatura do vereador Dinho à presidência da Câmara de João Pessoa

Dino libera emendas da saúde para garantir piso constitucional

Lula assina lei que determina fim do DPVAT em 2025

Boletim médico: Lula tem melhora progressiva e ótimo estado

Podcast: advogado orienta sobre direito do consumidor no período de festas

Podcast: aprenda a reduzir a retenção de líquidos após o Réveillon

Podcast: professora explica as crendices e os rituais do Réveillon

Campina Grande terá reajuste do magistério e inauguração do Cinema da Educação em 2025

Capotamento na BR-230 deixa cinco feridos em Campina Grande

Deputado licenciado critica governo estadual e reforça atuação na oposição na ALPB

A história do brechó de Dona Adélia, uma tradição de Campina Grande

Brasileiros vão ao pódio; saiba quem são os vencedores da São Silvestre 2024

Homem é morto a tiros e tem corpo incendiado em João Pessoa

Prefeito de Campina Grande vai convidar vereadores eleitos para a sua equipe

Governo da Paraíba reduz reajuste da passagem de transporte intermunicipal

Conheça as contratações do ‘lado B’ do futebol brasileiro no mercado da bola

Veja o raio-X dos árbitros que atuaram no Campeonato Brasileiro 2024

Governo vai editar MP com reajuste para os servidores federais

Veja também:

Veja os assuntos que foram destaque na segunda-feira no ParaibaOnline