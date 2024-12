Nesta terça-feira, 31, o deputado estadual licenciado Sargento Neto (PL) concedeu entrevista à Rádio Caturité FM, em que abordou questões políticas relacionadas ao governo estadual e à sua atuação como opositor. Neto fez críticas à condução política do governador João Azevêdo, especialmente no que diz respeito às alianças e ao impacto nas eleições municipais.

“A pior coisa do mundo é você estar num grupo e ter alguns insatisfeitos; é melhor não ter. Pela inabilidade política de João nessa eleição municipal, ele dividiu muito o seu grupo. Em várias cidades do interior da Paraíba, pelo posicionamento dele, alguns aliados ficaram insatisfeitos. O governo deixou muito a desejar em algumas decisões, suprimindo apoios importantes”, apontou o parlamentar.

Sargento Neto reforçou que sua postura de oposição ao governo do Estado é clara e firme. Ele destacou que sua forma de atuar reflete o compromisso com seus eleitores e uma oposição propositiva. “Eu tenho meu posicionamento forte. Todo mundo sabe e acompanha o Sargento Neto. Estou desse lado e estarei sempre desse lado, fazendo oposição respeitosa e propositiva. Esse negócio de ficar em cima do muro não dá certo. O político que fica em cima do muro leva pedrada de todo lado”, afirmou.

Durante a entrevista, Neto enfatizou a responsabilidade de representar quase um milhão de paraibanos que não estão satisfeitos com o atual governo estadual, conforme os números das últimas eleições. Ele cobrou maior união entre os deputados de oposição e reafirmou a importância de fiscalizar e propor melhorias.

“Se você é oposição, não vai atingir a questão pessoal, mas é preciso discutir projetos e a forma de governar. O deputado de oposição tem que cobrar, fiscalizar, dizer onde está o erro e propor melhorias. Na última eleição, a Paraíba mostrou que um milhão de paraibanos não concordam com o modo de governar do governo do Estado. Representar essa grande massa é uma responsabilidade enorme, e é isso que a população paraibana deseja de nós na Assembleia Legislativa”, destacou.

O deputado concluiu reafirmando seu compromisso com os eleitores e com a construção de uma oposição sólida e propositiva. “Vocês acreditaram no nosso projeto, e nós estamos aqui para cobrar, fiscalizar e representar os interesses do povo paraibano”, finalizou.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline