Campina Grande terá unidade móvel oftalmológica para estudantes da rede municipal em 2025

Durante entrevista à rádio Caturité FM nesta terça-feira, 31 de dezembro, o secretário de educação de Campina Grande, Asfora Neto, anunciou uma grande novidade para o próximo ano: a entrega de uma unidade móvel oftalmológica destinada ao Programa Olhar Campina. A iniciativa visa ampliar e agilizar o atendimento oftalmológico gratuito para os estudantes da rede municipal.

“Mais uma novidade boa para o começo do ano, o contrato já foi assinado, é só o prazo de entrega. A gente sabe que o Olhar Campina, que vem fazendo exames de vista e entregando óculos gratuitos aos estudantes da rede, foi um programa essencial nesse primeiro ciclo de gestão. No entanto, a gente precisava acelerar esse processo,” afirmou o secretário.

Asfora Neto destacou a importância da aquisição da unidade móvel para atender a demanda de quase 40 mil estudantes da rede. Ele explicou que, apesar do suporte da Secretaria de Saúde, o volume de atendimentos necessários exige um esforço maior.

“Para acelerar esse processo, a gente assinou o contrato e está adquirindo a unidade móvel oftalmológica para a educação. Ela vai ser a unidade móvel do Olhar Campina e a gente deve estar entregando ali entre março e abril para continuar com a parceria com a Secretaria de Saúde, mas é diligenciar ainda mais junto aos nossos estudantes,” completou.

