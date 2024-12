O secretário de Educação de Campina Grande, Raymundo Asfora Neto, realizou nesta terça-feira (31) um balanço do ano de 2024 durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, e destacou importantes novidades para 2025. Entre os principais pontos, estão o reajuste do magistério e a entrega de diversos equipamentos educacionais, incluindo o aguardado Cinema da Educação.

Sobre o reajuste do magistério, Asfora destacou o impacto financeiro para o município e a necessidade de planejamento. “Já devemos iniciar no mês de janeiro, a partir da próxima semana, as discussões sobre os impactos. Não é só o reajuste dos que estão ativos, mas também dos aposentados, devido à lei da paridade. Em 2022, por exemplo, um reajuste de 33% representou um impacto de mais de R$ 20 milhões aos cofres municipais para garantir a paridade dos aposentados”, explicou o secretário.

O calendário de entregas para 2025 também foi abordado. Nos primeiros seis meses do ano, a secretaria prevê inaugurar mensalmente novos equipamentos. “Posso citar o Centro de Distribuição da Educação, as escolas Cícero Virgínio e Presidente Kennedy, a creche Lenise Medeiros e várias digitecas, que são bibliotecas híbridas com livros físicos e digitais, como as das escolas Maria das Vitórias, Selma Agra e Helena Henrique”, destacou Asfora.

Um dos projetos mais aguardados é o Cinema da Educação, previsto para o segundo semestre de 2025. Localizado no antigo Cine Capitólio, o espaço será pioneiro na cidade e destinado a estudantes da rede pública.

“A previsão é para agosto, mas pode ocorrer alguma antecipação ou adiamento. Será o primeiro equipamento com essa finalidade na região, proporcionando experiências culturais enriquecedoras para os alunos”, concluiu.

