O secretário de Educação de Campina Grande, Raymundo Asfora Neto, fez um balanço das ações realizadas ao longo de 2024 em entrevista à Rádio Caturité FM, nesta terça-feira (31). Ele destacou os avanços significativos conquistados pela educação pública do município, com destaque para a expansão do ensino em tempo integral, melhorias na infraestrutura escolar e o reconhecimento da qualidade da educação pela população e indicadores nacionais.

“Foi um ano de muitas conquistas para a educação de Campina Grande. A educação em tempo integral atingiu seu ápice na história da cidade, alcançando 18 unidades com essa modalidade de ensino. Essa ampliação é essencial, não apenas pela qualidade na aprendizagem que proporciona, mas também pela tranquilidade que garante aos pais, ao saberem que seus filhos estão sendo cuidados em período integral, com alimentação de qualidade e todos os materiais necessários para o aprendizado”, afirmou Asfora Neto.

Além da expansão da educação integral, o secretário ressaltou as reformas e ampliações realizadas em importantes unidades escolares. “Campina Grande recebeu a tão esperada creche Maria Salete, em São José da Mata, e as reformas e ampliações de unidades como a creche Maria Tereza, no Monte Santo, e a creche Vovó Alzira, no Mutirão. Também tivemos a reforma robusta da Escola Anísio Teixeira, no bairro das Cidades, e a ampliação da Escola Leonardo Viturino, no Pedregal, que agora conta com cinco novas salas de aula e uma nova bateria de banheiros.”

Asfora Neto também destacou a inclusão tecnológica e pedagógica nas escolas, com laboratórios de informática e aulas de robótica oferecidas desde a educação infantil. “Temos kits de robótica disponíveis até para crianças no Pré-1 e Pré-2, algo que é pioneiro e transformador para a educação pública de Campina Grande”, enfatizou.

O ano de 2024 trouxe também o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Secretaria de Educação. Campina Grande foi destaque no Índice de Gestão Municipal (IGM), sendo reconhecida como a cidade com a melhor educação pública da Paraíba entre os municípios com mais de 100 mil habitantes.

“As conquistas deste ano são fruto de um trabalho dedicado e constante para oferecer uma educação de qualidade aos nossos estudantes. É muito gratificante ver Campina Grande ser reconhecida pela excelência na gestão educacional. Nosso compromisso é continuar avançando para que nossos estudantes tenham ainda mais oportunidades e um futuro melhor”, concluiu Asfora Neto.