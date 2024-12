No quadro “Conversa com a Nutri”, do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque compartilhou dicas para minimizar a retenção de líquidos após as celebrações de fim de ano.

Ela destacou a importância da hidratação, sugerindo a ingestão de 2 a 3 litros de água por dia, com a opção de adicionar limão, gengibre e hortelã para potencializar os benefícios. Também recomendou priorizar alimentos diuréticos como pepino, melancia, abacaxi e salsinha, além de chás como hibisco e chá verde (sem açúcar).

Amanda alertou para a redução do consumo de alimentos ricos em sódio e açúcar, incentivando a escolha de refeições simples e naturais. Atividades físicas leves, manejo do estresse e um sono regulado também foram destacados como aliados para combater o inchaço.

Por fim, ela reforçou a importância do equilíbrio eletrolítico e deu sugestões de cardápios leves e práticos para ajudar a retomar a rotina com disposição e bem-estar.

