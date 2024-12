A Unimed Campina Grande anunciou a abertura de quase 600 vagas de emprego para compor a equipe do novo hospital da cooperativa. A novidade foi divulgada por Angélica Carina Andrade Farias, coordenadora de gestão de pessoas da Unimed, durante entrevista à Rádio Caturité FM nesta terça-feira (31).

“Estamos falando de quase 600 vagas de emprego, que estão abertas desde ontem no nosso site. A função com maior volume é a de técnicos de enfermagem, com mais de 200 vagas. Mas também temos oportunidades para enfermeiros, lactaristas, nutricionistas, psicólogos, técnicos em radiologia e cargos administrativos, como financeiro, teleatendimento e recepcionistas, com 31 vagas”, destacou Angélica.

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade, desde o ensino médio até a pós-graduação, com opções para profissionais experientes e para quem busca a primeira oportunidade no mercado de saúde.

A coordenadora reforçou a importância de os candidatos analisarem cuidadosamente os requisitos de cada vaga. “É extremamente importante detalhar as informações na análise curricular e entender se o perfil é aderente ou não à vaga, evitando candidaturas fora do perfil solicitado”, orientou.

Os interessados devem acessar a página de carreiras da Unimed Campina Grande pelo endereço unimed.me/035/trabalheconosco.

Angélica ressaltou que o processo seletivo será realizado exclusivamente por meio da plataforma online. “Mudamos recentemente a página de carreiras e todas as vagas serão tratadas por lá. Não recebemos mais currículos físicos, tudo é direcionado para o portal virtual”, concluiu.