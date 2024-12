Saiba quem ganhou a Mega-Sena da Virada; saiba onde foram feitas as apostas

Oito apostas acertaram as seis dezenas do concurso 2810 da Mega-Sena da Virada, nesta terça-feira (31), com prêmio principal no valor de R$ 635.486.165,38. Assim, cada uma receberá R$ 79.435.770,67.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, foram: 01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57.

Os vencedores são de quatro estados: dois de Brasília, um de Nova Lima (MG), dois de Curitiba (PR), um de Pinhais (PR), um de Osasco (SP), e outro de Tupã (SP).

Quem acertou as cinco dezenas também vai passar 2025 com mais dinheiro na conta.

É o caso de 2.201 sortudos. Cada um receberá R$ 65.895,79; outras 190.779 pessoas acertaram quatro números e vão levar R$ 1.086,04.

