Saiba os fatos que repercutem pelo Brasil neste começo de 2025

Otimismo com o novo ano é o menor desde 2020, Dino libera emendas para o piso da saúde, Brasil vai analisar caixas-pretas de avião que caiu no Cazaquistão e outras notícias para começa esta quarta-feira (1º).

ECONOMIA

Otimismo do brasileiro com ano novo é o menor desde 2020, diz Datafolha. Menos da metade dos entrevistados, 47%, acha que situação da população vai melhorar em 2025.

SAÚDE

Dino libera emendas para piso da saúde e exige do Congresso indicação de autores. Governo Lula estima precisar de R$ 370 milhões destinados por comissões; falta de transparência foi um dos fatores para bloqueio dos valores.

MUNDO

Brasil vai analisar caixas-pretas de avião da Embraer que caiu no Cazaquistão. Material chega a Brasília nesta terça-feira; investigação vai aplicar animação 3D para reconstruir voo.

GOVERNO FEDERAL

Lula será presidente mais velho a deixar cargo na história do Brasil. Petista já supera Michel Temer e se aproxima de marca em meio a dúvida sobre a eleição de 2026.

POLÍTICA

Lula sanciona LDO com travas para emendas e vetos a aumento do fundo partidário. Lei de Diretrizes Orçamentárias foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça (31).

COTIDIANO

Gestão Nunes desovou obras às vésperas da eleição, mas não cumpriu metas de Bruno Covas. Prefeito elevou os gastos com dispensa de licitação e atravessa o mandato sendo investigado pela Polícia Federal.

COTIDIANO

Policial em helicóptero deixa fuzil cair no mar no RJ e banhista devolve. Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, arma se desprendeu da bandoleira e caiu no mar em Cabo Frio, mas foi recuperada logo em seguida.

MATERNIDADE

Criança que nascer em 2025 deve viver mais, ter menos irmãos e encontrar mais idosos. Expectativa de vida deve alcançar 76,8 anos na média do Brasil, segundo projeção do IBGE.

ATLETISMO

Quenianos mantêm domínio e voltam a vencer Corrida de São Silvestre. Agnes Keino e Wilson Too triunfam na tradicional prova de rua de São Paulo; brasileira Núbia de Oliveira fica em terceiro e vibra.

REALITY SHOW

‘Não dei ibope’, diz Beatriz Reis sobre confusão com Kleber Bambam após gravação de vinheta do BBB 25. Ex-sister conta ainda que encontro com outros participantes na Globo foi especial: ‘Nos divertimos muito’.

DATAFOLHA

Sete em cada dez brasileiros são favoráveis à ampliação do Bolsa Família, indica Datafolha. Pesquisa aponta também que 42% afirmam que o dinheiro não dura até o fim do mês.

