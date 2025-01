“Um dia que durará pelo menos mais quatro anos”.

Foi essa a frase utilizada pelo prefeito reeleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), para resumir a cerimônia que o empossou, nesta quarta-feira, 1º de janeiro, para o seu segundo mandato à frente do Poder Executivo da Rainha da Borborema.

Reconduzido ao cargo no segundo turno das eleições de 2024, Bruno foi empossado pela Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG) em conjunto com o vice-prefeito eleito, Alcindor Villarim (Podemos), em sessão realizada no Teatro Municipal Severino Cabral. Juntos, eles comandarão o Poder Executivo até 31 de dezembro de 2028.

Em seu discurso, Bruno recordou a sua primeira posse no cargo de prefeito, em janeiro de 2021, destacando que, passados quatro anos, a recondução ao cargo é um momento de renovação e de assumir novos compromissos.

“Quatro anos atrás, envolvido em um misto de sentimentos, em que predominavam uma enxurrada de esperança, um punhado de dúvidas, um tanto de sonhos e um mundo de responsabilidades, eu cheguei para ser empossado na mais honrosa e desafiadora missão que, a época, os meus poucos 30 anos de idade já me haviam permitido. Hoje, passados quatro anos, volto aqui para uma tarde/noite que durará pelo menos mais quatro anos, de renovação e de compromissos”, afirmou o prefeito.

Durante a cerimônia de posse, BCL também aproveitou o discurso para renovar os laços políticos com os seus principais aliados, agradecendo pelo apoio recebido durante a campanha do ano passado.

Se referindo aos “aliados de hoje, os de sempre, os mais recentes e os de longas jornadas”, Bruno citou nominalmente em seu discurso os senadores Efraim Filho (União Brasil) e Veneziano Vital (MDB), o ex-senador Cássio Cunha Lima (PSDB), o ex-deputado Pedro Cunha Lima (PSDB), o deputado federal Romero Rodrigues (Podemos), os deputados estaduais Tovar Correia Lima (PSDB), Sargento Neto (PL) e Fábio Ramalho (PSDB), além do empresário Artur Bolinha (Novo), que disputou as eleições de 2024 e anunciou apoio a Bruno no segundo turno.

Para o segundo mandato, o prefeito de Campina Grande reforçou o seu compromisso com o presente e o futuro do município.

“Hoje, quatro anos depois, volto aqui cheio de sentimentos, mais maduro, experiente, me sentindo mais preparado e com os sonhos e metas renovados para fazermos muito mais e ainda melhor pela terra que a gente tanto ama”, pontuou o gestor.

Por fim, Bruno Cunha Lima cobrou, especialmente aos novos vereadores, união e compromisso com os interesses de Campina Grande.

“Eu quero fazer uma convocação a todos, começando pelos 23 vereadores e vereadoras, que têm a responsabilidade de representar o legítimo interesse do povo: aquilo que nos une, que é Campina Grande, é muito maior do que o que pode nos separar. Acima das diferenças, temos uma cidade. Acima de interesses políticos, partidários e pessoais, nós temos mais de 1 milhão de pessoas que dependem de Campina Grande. No que depender de mim, de Alcindor e do nosso time, estamos de mãos estendidas e corações unidos. Vamos trabalhar juntos, nesses próximos quatro anos, certos e convictos de que Campina Grande unida será cada vez maior”, concluiu BCL.