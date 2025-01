Durante a solenidade de posse realizada quarta-feira, 1º de janeiro, o prefeito reeleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (UB), destacou suas prioridades para os primeiros 100 dias de governo. Bruno enfatizou a necessidade de uma atualização administrativa para atender às demandas atuais da sociedade, além de fortalecer o compromisso com ações que impactem diretamente a qualidade de vida dos cidadãos.

“Temos uma verdade muito profunda de que não estamos no caminho certo, mas é necessário buscar sabedoria, solidariedade e comprometimento para construir uma cidade cada vez melhor. Muito mais do que uma mudança de nomes, queremos uma mudança de formato. Desde 2002, quando foi editada a Lei Complementar 15, não houve alterações significativas na estrutura administrativa, e muita coisa mudou de lá para cá. Vamos propor uma atualização para tornar as pautas relevantes para a sociedade mais presentes na gestão administrativa”, afirmou o prefeito referindo-se ao seu novo secretariado.

Entre as ações prioritárias, Bruno destacou a continuidade do programa de segurança alimentar, com a expansão dos restaurantes populares e a criação de um cartão de alimentação para famílias em situação de vulnerabilidade. Além disso, o prefeito vislumbra melhorias tecnológicas para agilizar a marcação de exames e consultas, e a criação de novas estruturas administrativas para áreas como segurança pública, habitação e preservação do patrimônio histórico.

Bruno concluiu destacando que essas iniciativas serão inovadoras por meio de um esforço coletivo entre a gestão e a sociedade.

Confira na íntegra a entrevista do prefeito:

*Vídeo: ParaibaOnline