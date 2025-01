Réveillon reúne multidão para saudar 2025 na orla, em João Pessoa

Uma multidão se reuniu na praia de Tambaú, em João Pessoa, para se despedir do ano de 2024 e saudar 2025. A festa promovida pela Prefeitura de João Pessoa, organizada pela sua Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), contou com 400 mil pessoas e shows do DJ Cris L, Grupo No Sigilo, Danieze Santiago, Desejo de Menina, DJ André Loyola e Cheiro de Amor.

A cantora paraibana Danieze Santiago fez a contagem regressiva para a chegada de um novo ano, seguida por fogos de artifícios que iluminaram o céu. “Paz, prosperidade e força para trabalhar. Feliz 2025 João Pessoa”, disse ela.

“É um momento especial, de celebração, que a cidade de João Pessoa vive. Um momento muito bonito, muito dinâmico, no seu desenvolvimento econômico, no turismo, na cultura, na educação, nas obras, na habitação. Então, nós fizemos uma programação de final de ano para celebrar esse momento. O resultado é esse que nós estamos vendo, uma multidão de mais de 400 mil pessoas, dançando, se alegrando, festejando essa experiência exitosa que a cidade vive a partir do primeiro mandato do prefeito Cícero Lucena”, frisou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressaltou, ainda, que a festa do Réveillon promovida pela gestão municipal é um projeto que integra as ações de diversas secretarias, entre elas a Saúde (SMS); Autarquia de Limpeza Urbana (Emlur); Infraestrutura (Seinfra); Desenvolvimento Urbano (Sedurb); Guarda Civil Metropolitana (Semusb) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), além da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Atrações –DJ Cris L foi a primeira atração da noite. “Essa foi a quinta vez que me apresento na festa da virada e foi muito bom”, comemorou. Na sequência subiu ao palco o grupo No Sigilo e a paraibana de Uiraúna Danieze Santiago.

“Estou muito feliz de participar dessa festa linda hoje. Um sentimento maravilhoso, nem nos meus melhores sonhos imaginei tocar no Réveillon de João Pessoa”, destacou. Em seu repertório ‘Suco de Morango’, ‘Te Amo Baby’, entre outras. O show contou com a participação de Bartozinho Galvão, filho de Barto Galeno.

A animação do público ficou por conta do forró da Desejo de Menina. Criada em 2003, a banda tem sede em Petrolina (PE). Várias vozes já passaram na banda, mas atualmente contam novamente com Mirella e Lenno nos palcos.

A banda de forró Desejo de Menin’ animou o público ao som de ‘Sonho e Planos’, ‘Só pra você’, ‘Vida Vazia’, entre outros sucessos do grupo.

“É uma honra estar novamente em João Pessoa, é muito especial ainda mais na festa de final de ano. Foi aqui em João Pessoa que a banda ganhou projeção no seu segundo CD. É muito especial”, disse Mirela. Na sequência ainda teve o DJ André Lyola.

Logo após foi do axé da banda Cheiro de Amor tomar conta da noite, animando um ‘mar de gente’ nas areias da praia de Tambaú com músicas conhecidas pelo público como ‘Vem me Ver’, ‘Praiana’, entre outras. A banda agitou a festa até o amanhecer do dia.

Público

Os mineiros Gustavo Ferreira e Sandro Junior, estão morando em João Pessoa há três semanas e foram curtir o Réveillon na praia. Os dois já moraram antes na Capital e agora voltaram, pois começaram a trabalhar na cidade vizinha de Goiania (PE), em uma empresa de automóveis, na área de Robótica. “Estamos trabalhando muito, infinito, mas estamos animados para curtir os shows da virada”, disse Gustavo Ferreira.

A campinense Maria Neris veio pra João Pessoa especialmente para curtir o Réveillon ao lado da família e dos amigos. Ela estava acompanhada da afilhada Ana Molinary, de 15 anos, que veio motivada pelo encontro com a família e os amigos e para ver o show da banda de forró Desejo de Menina. “Já conheço, mas estamos animadas para ver novamente”.

Mari Sabrina, veio diretamente da cidade de Juru, próximo a cidade de Patos, Sertão do Estado, com a família. “Viemos para passear na cidade e vamos curtir até o dia 20”, comemorou.

Saúde e segurança

Para atender a população, a Prefeitura disponibilizou equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Os serviços foram desde verificação de pressão arterial, distribuição de preservativos e atualização de caderneta de vacinação. O Samu também estava a postos para atender qualquer intercorrência.

A Polícia Militar contou com um contingente de mil homens para cuidar da segurança pública, contando também com cães, homens a cavalo e policiamento motorizado, além de drones.

A Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa preparou um esquema especial de segurança, com um efetivo de mais de 100 homens atuando no entorno do Busto de Tamandaré com policiamento preventivo a pé, equipes de motopatrulhamento e em viaturas. No policiamento aéreo, a Guarda contará com o trabalho de drones, além do serviço de Inteligência e do Ônibus de Monitoramento Itinerante.

Limpeza urbana

Mais de 30 agentes da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) realizaram ações de varrição e coleta de resíduos durante a festa de Réveillon. Já na manhã desta quarta-feira (1º), está sendo executada a Operação Limpeza.