Prefeito e vice-prefeito eleitos de João Pessoa são empossados

Neste 1º de janeiro de 2025, a Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) deu posse ao prefeito e vice-prefeito eleitos em João Pessoa, Cícero Lucena (PP) e Leo Bezerra (PSB), respectivamente. A cerimônia, conduzida pelo presidente do Legislativo Municipal, Dinho Dowsley (PSD), foi realizada na Praça do Povo, no Espaço Cultural, contando com a presença de diversas autoridades, familiares e amigos.

Em discurso, durante a cerimônia, o presidente Dinho ressaltou: “Esta vitória é fruto de muito trabalho realizado pela Prefeitura, e vale destacar que teve a Câmara Municipal de João Pessoa como parceira para discutir e aprovar projetos a fim de melhorar a vida da população. A Câmara sempre estará a postos para trabalhar em prol da cidade”.

Ele ainda salientou que a população pessoense elegeu os gestores que vão conduzir o destino da cidade e que isso é uma grande responsabilidade: “A caminhada para a atingir um milhão de habitantes é de muita responsabilidade. Cabe a nós, então, trabalhar com a Prefeitura incessantemente para não comprometer o que temos de melhor, a qualidade de vida, através do diálogo com a população de João Pessoa. Um ponto positivo que já temos, nesse sentido, é a construção da nova sede da Câmara, que o prefeito ajudou a concretizar, pois dará condições para a Casa, que é do povo, abrigar esses debates. Todos os eleitos presentes sabem a responsabilidade com o eleitor, que espera melhorias. Avançamos muito, mas ainda temos muito mais a conquistar em prol do nosso povo”.

“Assumo pela quarta vez a honrosa missão de cuidar desta cidade que carrego no coração. João Pessoa é uma cidade que me abraçou com o seu calor, que me inspira diariamente e me desafia a ser cada vez melhor. Este não é apenas um instante de celebração, mas, um chamado para reafirmarmos nosso compromisso com um futuro ainda mais promissor para a nossa gente. Renovando a nossa fé nesse compromisso é que temos certeza de que vamos fazer essa cidade cada vez mais justa, humana, solidária e inclusiva”, declarou o prefeito Cícero Lucena (foto) durante cerimônia. Ele ainda agradeceu à Câmara Municipal pelo apoio nos últimos quatro anos e a convocou a continuar construindo e colaborando para o bem-estar da população pessoense.

A mesa foi composta pelo presidente da Câmara Municipal, Dinho Dowsley (PSD), o primeiro-secretário da Casa Legislativa, Marmuthe Cavalcanti (Republicanos), o governador do Estado, João Azevedo (PSB), os deputados federais Hugo Motta (Republicanos) e Mersinho Lucena (PP) e o secretário de Gestão Governamental e Articulação Política e suplente da senadora Daniela Ribeiro (PSD), Diego Tavares (PP).