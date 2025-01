Os 29 vereadores eleitos para compor a 19ª Legislatura (2025-2028) tomaram posse na tarde desta quarta-feira (1º), em cerimônia realizada no plenário da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP). Logo após a posse, os parlamentares elegeram a Mesa Diretora que vai atuar no biênio 2025/2026.

A solenidade de posse foi conduzida por Dinho (PSD), presidente no final da última Legislatura. Após a chamada nominal dos 29 vereadores eleitos, todos prestaram o compromisso previsto no parágrafo 1º do artigo 10 do Regimento Interno da CMJP e assinaram, individualmente, seus respectivos termos de posse, sendo ao fim declarados empossados.

O vice-prefeito Leo Bezerra (PSB), que na ocasião representou o prefeito Cícero Lucena (PP), falou da parceria entre o Executivo e o Legislativo na administração da cidade.

“A parceria é o principal ponto entre a Gestão Municipal e a Câmara, nós temos essa responsabilidade de, juntos, mudarmos a realidade da nossa cidade. Tenho certeza de que com o avanço das emendas impositivas os vereadores participam cada vez mais, não só do orçamento, mas da mudança na vida das pessoas”, afirmou.

Em seguida, os parlamentares elegeram a Mesa Diretora que vai comandar a Casa Napoleão Laureano no biênio 2025/2026. A chapa eleita pela maioria absoluta (24 vereadores) tem como presidente Dinho (PSD); primeira vice-presidente Eliza Virgínia (PP); segundo vice-presidente Odon Bezerra (PSB); primeiro secretário Marmuthe Cavalcanti (Republicanos); segundo secretário Marcos Henriques (PT); e terceiro secretário Durval Ferreira (PL).

“Agradeço a confiança dos meus pares, que referendaram a minha recondução para mais dois anos à frente da Câmara Municipal. Nos últimos quatro anos tivemos obstáculos, mas superamos eles um a um. Projetamos o Legislativo em meio a uma pandemia, estamos construindo uma nova sede e temos muito ainda a fazer. Vamos continuar lutando em prol do povo de João Pessoa e vamos ajudar a preparar esta cidade para o seu primeiro milhão de habitantes”, disse Dinho.

Após a eleição e posse da nova Mesa Diretora, o presidente eleito seguiu para a Praça do Povo, no Espaço Cultural, acompanhado dos demais parlamentares, para dar posse ao prefeito Cícero Lucena (PP) e ao vice-prefeito Leo Bezerra (PSB).

Os parlamentares eleitos em 2024 cumprirão mandato de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028. A 19ª Legislatura será composta por 27 homens e duas mulheres.