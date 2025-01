Réveillon de Campina Grande reúne multidão no largo do Açude Velho

Histórico! Essa palavra define o réveillon 2025, em Campina Grande, nesta noite de terça-feira O público abraçou, mais uma vez, a festa de virada do ano na Rainha da Borborema. O Largo do Açude Velho foi palco dos mais variados ritmos, consagrando a 11ª edição do Natal Iluminado como uma das melhores e mais prestigiadas, do todos os tempos.

A noite começou com muito Axé Music, ao som da banda Cana Baiana, que animou os presentes com vários sucessos do A é Mudix, sobretudo clássicos de Chiclete com Banana e Bell Marques.

Dando continuidade à programação, que foi realizada pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), o público foi presenteado com o show do cantor Felipe Alcântara, que trouxe a mistura de ritmos, iniciando pelo forró autêntico, passando pelo rock e finalizando com o Axé.

Depois foi a vez da cantora Sâmya Maia, que levou a multidão ao delírio com sucessos do “forró das antigas”. A artista, com sua voz e desenvoltura inconfundíveis, brilhou no palco, trazendo sucessos como “Chamego ou Xaveco?”, “Essa Paixão Virou Chiclete”, “Muito pra te dar”, entre outros.

Sâmya agradeceu o convite da Prefeitura, através do prefeito Bruno Cunha Lima, além de ressaltar o apoio da Secretaria de Cultura, por meio do secretário Ronaldo Cunha Lima Filho. Ela desejou um 2025 ainda melhor que 2024 e que seja um ciclo repleto de paz para o país e o mundo.

“Campina Grande é uma terra de pessoas que eu respeito, sempre fui bem acolhida nessa cidade. Desde que cheguei na Paraíba, Campina Grande me abriu as portas. Essa cidade tem uma grande importância na minha carreira solo, não é a toa que minha sede é aqui, minha banda é daqui, minha galera é daqui. Me sinto verdadeiramente em casa”, concluiu a cantora.

Dando uma pausa no show, houve a contagem regressiva para o show pirotecnico, que utilizou fogos de artifício, de baixo estampido, para iluminar o céu da Rainha da Borborema, anunciando a chegada de 2025.

As luzes encantaram os olhos e aqueceram os corações do público presente, criando um espetáculo visual deslumbrante e refletindo a alegria e a esperança no novo ano. O Açude Velho se transformou em um verdadeiro cenário de luz e cor, onde cada brilho simbolizou sonhos renovados e a união da comunidade em um momento de celebração.

Por falar em renovação, a comerciante Júlia Beatriz, da Doceria 2021, destacou a reviravolta que eventos como esse tem para a economia da cidade, contribuindo com o sustento de várias famílias.

“Graças a Deus o movimento foi bom, as bandas muito boas e está dando tudo certo. Nós vendemos várias opções de doces, empadas e coxinhas e hoje nós trouxemos as opções de bebidas também. Foi um dos melhores dias para nós comerciantes”, destacou a empreendedora.

O evento contou com a participação do prefeito Bruno Cunha Lima, acompanhado de representantes da sua equipe, a exemplo da secretária de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama; e dacda primeira-dama Juliana Figueiredo Cunha Lima.

Finalizando a noite, o cantor campinense Fabiano Guimarães agitou o público, no Açude Velho, levando muito forró, do tradicional ao estilizado, e deixando um gostinho de quero mais no evento.

O Réveillon de Campina Grande, inserido na programação do Natal Iluminado, firma novamente a imponência da cultura na cidade, renovando os votos de mais um evento realizado pela Prefeitura e presente no calendário da Rainha da Borborema e no coração dos campinenses.