Bispo define Igrejas Jubilares na Diocese de Campina Grande

O bispo diocesano de Campina Grande, Dom Dulcênio Fontes de Matos, publicou Decreto referente sobre o Jubileu da Esperança, neste ano de 2025, no âmbito diocesano.

Conforme o texto, serão as seguintes as “Igrejas Jubilares na Diocese de Campina Grande, no período de 29 de dezembro de 2024 a 28 de dezembro de 2025, para cada Forania”: