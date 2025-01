Coluna Aparte reproduz a ´Conferência da Saudade´ em edição especial

É começo de ano. No ano findo, uma página virada de lembranças que se avolumaram por mais tempo. Ou despedidas ocorridas ao longo do ano que se foi e em (se é que é cabível a expressão) processo de cicatrização.

Eis a introdução da edição especial deste dia 1º de janeiro da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Ainda conforme o colunista, foi com “essa moldura que decidi compartilhar” com os leitores uma linda crônica do notável escritor e filósofo Gabriel Charlita.

Chama-se ´A Conferência da Saudade´. Vale a pena ser lida”, sublinha o colunista.

