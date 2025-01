Emlur coleta mais de 100 toneladas de resíduos após festejos em João Pessoa

Os agentes da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) coletaram mais de 100 toneladas de resíduos na operação de limpeza, após os festejos de Réveillon na cidade de João Pessoa, nas primeiras horas desta quarta-feira (1º).

Os serviços de coleta de resíduos, catação na faixa de areia, varrição e lavagem da calçadinha foram iniciados com os primeiros raios solares, mas seguem durante a tarde.

A Emlur mobilizou aproximadamente 750 colaboradores, entre agentes de limpeza, fiscais e motoristas de caminhões e de maquinários. As equipes foram divididas em grupos, dentre os quais 500 trabalharam durante a madrugada e a manhã, e o restante segue ao longo do dia.

De acordo com o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, a operação de limpeza contempla todo o Litoral de João Pessoa, que são os pontos de maior concentração da população, durante o Réveillon. Foram recolhidos materiais como garrafas de vidro, latinhas de bebidas, materiais de plástico, embalagens de alimentos de papel e isopor, além de resíduos orgânicos.

“Mobilizamos um grande efetivo de agentes de limpeza para podermos entregar a cidade limpa para a população de João Pessoa e os turistas, ainda na manhã deste primeiro dia do ano”, afirmou Ricardo Veloso. Mas as ações de limpeza não ficaram restritas à orla. A coleta de resíduos sólidos domiciliares foi reforçada nos bairros, durante o dia, para recolher o excesso de resíduos produzidos nas residências com o Réveillon.

Ricardo Veloso destacou a grande quantidade de papeleiras danificadas durante os festejos de Réveillon, o que dificulta o descarte correto de resíduos pela população e, consequentemente, o trabalho de coleta, executado pelos agentes da Emlur. “A depredação das papeleiras é uma conduta ilícita e deve ser denunciada pela população”, ressaltou.

Segundo o diretor de Limpeza Urbana da Emlur, Clóvis Netto, a operação de limpeza da orla começou no Busto de Tamandaré, onde as equipes foram divididas para Cabo Branco, Tambaú e Manaíra.

“Com o término do serviço, as equipes foram se deslocando para as avenidas paralelas à orla, sentido Centro. Ao mesmo tempo, os serviços estavam sendo realizados no Bessa”, explicou o diretor. As praias dos Seixas e da Penha também foram contempladas pela operação de limpeza.

Para garantir a efetividade das ações de limpeza urbana, um repasse foi feito às 11h, considerando a grande aglomeração de pessoas nas praias, nesta época do ano, em que o turismo está em alta e a cidade recebe milhares de visitantes.

“Desta forma, estendemos a operação até a tarde”, destacou Clóvis Netto. Ao longo desta quarta-feira (1º), os serviços de varrição da calçadinha e de catação na faixa de areia serão ininterruptos até às 5h do dia seguinte.

A população pode solicitar os serviços da Emlur pelos telefones 3213 4237 e 3213 4238 e pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.