Missa no Ano Novo. Dom Dulcênio: A paz tem um rosto

Na noite desta terça-feira, 31 de dezembro, Dom Dulcênio Fontes de Matos, bispo diocesano de Campina Grande, presidiu a última missa do ano na Catedral Diocesana, marcando a véspera da Solenidade da Santa Mãe de Deus.

A celebração reuniu fiéis para agradecer as graças recebidas ao longo do ano e consagrar o novo tempo que se inicia.

A Eucaristia contou com a concelebração do vigário geral e pároco da catedral, padre Luciano Guedes, e do vigário paroquial, padre Mércio Aurélio.

No início da celebração, Dom Dulcênio destacou a importância da Santa Eucaristia como o ápice da fé cristã, convidando os fiéis a refletirem sobre o ano que termina e a depositarem no altar do Senhor as esperanças e desafios do ano vindouro.

Na última missa do ano, Dom Dulcênio refletiu sobre o significado de Maria, Mãe de Deus, no contexto da salvação.

Ao evocar o Evangelho de São Lucas, que narra a visita dos pastores ao Menino Jesus, o bispo destaca a presença de Maria ao lado de seu Filho, intercedendo por nós com amor maternal.

Ele ressaltou que, assim como as mães cuidam de seus filhos, Maria, como Mãe de Deus, cuida e intercede por todos nós.

“Assim como vemos as mães, de uma forma geral, falarem com os seus filhinhos ainda de braço, com voz mimosa, apresentando aqueles que os visitam, penso em Maria, falando com um timbre meigo, apresentando os pastores, os magos, São José… Àquele que, sendo Deus, conhece a todos pelo coração. Emociono-me ao pensar nisso! Emociono-me em pensar que, agora mesmo, diante do Trono inefável de Seu Filho e Deus, está a Mãe do Céu a nos apresentar, a nos recomendar”, refletiu o prelado.

Dom Dulcênio também destacou as rainhas-mães bíblicas, como Neústa, mãe de Joaquim, figuras de autoridade e conselheiras respeitadas. Ligou essa tradição ao papel único de Maria como Rainha-Mãe de Jesus, inspirando confiança em sua intercessão amorosa.

Dom Dulcênio conclui sua homilia destacando que a paz, que o mundo tanto busca, “tem um rosto, é contemplável, não como sentimento, mas como uma Pessoa: é Cristo”.

*com informações pascom/cg