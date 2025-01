No quadro “Minha Aposentadoria” do programa Conexão Caturité, o gerente executivo do INSS em Campina Grande, Marcos Vinícius, respondeu às dúvidas dos ouvintes sobre benefícios previdenciários e assistenciais, encerrando o ano de 2024 sem deixar perguntas pendentes.

Ele esclareceu temas como salário-maternidade, período de graça, benefícios por incapacidade, e a necessidade de atenção às mensagens nos extratos de pagamento do INSS.

Ouça o podcast abaixo