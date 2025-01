Maria Catarina. Este é o nome do primeiro pessoense a nascer em 2025 na rede pública municipal de saúde. Ela é filha da missionária Luana Lúcio de Araújo, de 29 anos, moradora da Comunidade Servos de Maria, distrito do Conde, Região Metropolitana de João Pessoa. O parto aconteceu no Instituto Cândida Vargas (ICV), maternidade referência no cuidado de mulheres e crianças e que integra a rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa.

A bebê veio ao mundo perto das 6h. Nasceu por meio de parto normal, às 5h37, pesando 3,3 kg e com 47 centímetros. A mãe, Luana, fez todo o pré-natal no Instituto Cândida Vargas. Ela conta que passou a virada do ano e, por volta das 2h10, a bolsa estourou.

“Para nós foi um presente de Deus. O dia primeiro de janeiro vai ser uma data muito especial para nossa família com o nascimento de Maria Catarina”, comenta. “O parto foi muito tranquilo, eu fui bem assistida pela equipe médica do Cândida Vargas. Meu primeiro filho também nasceu aqui. Então, confio no serviço oferecido do Instituto”, acrescenta.

A equipe médica que realizou o parto de Luana deu boas-vindas à pequena Maria Catarina. Estavam de plantão no momento do procedimento a enfermeira obstétrica Nathaly Alice, a pediatra Sabrina Nascimento e a assistente social Lilian Pedrosa.

“A administração do Instituto Cândida Vargas tem se dedicado a proporcionar um atendimento completamente humanizado, com foco no cuidado integral da mulher e do bebê. Colocamos à disposição uma equipe composta por diversos profissionais para assegurar assistência em todas as áreas necessárias. Adicionalmente, garantimos atendimento às pacientes de todo o Estado que procuram nossa maternidade para realizar o parto”, afirmou o diretor-geral do ICV, Quintino Régis.