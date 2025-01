Deputado reafirma compromisso com o PL e avalia trajetória política em 2024

Em entrevista concedida à Rádio Caturité FM na manhã desta terça-feira, 31 de dezembro de 2024, o deputado estadual Sargento Neto (PL) abordou temas relacionados à sua permanência no partido, o cenário político local e os desafios enfrentados nas últimas eleições.

O parlamentar destacou sua gratidão ao PL e seu alinhamento ideológico com a legenda, além de enfatizar a importância de fortalecer o partido para as próximas disputas.

“Não tenho essa visão [de deixar o partido], até mesmo porque sou grato ao PL. É o partido que me deu a oportunidade de disputar e que me representa ideologicamente. Trabalhamos com bandeiras importantes, especialmente na segurança pública, representando grande parte da população de Campina Grande, que me deu essa votação expressiva. Praticamente, nossa eleição vem de Campina Grande. Por isso, não vejo motivo para deixar o partido”, afirmou.

Neto reforçou a necessidade de formar um grupo competitivo dentro do PL para garantir melhores resultados nas eleições proporcionais.

“Infelizmente, nas eleições municipais, devido a não termos formado um grupo forte, o PL não conseguiu eleger nenhum vereador em Campina Grande. Precisamos de pessoas competitivas para somar eficiência e conquistar espaços importantes”, pontuou.

Ao ser questionado sobre uma possível mudança no comando estadual do PL, o deputado foi enfático ao afirmar que as decisões dependem da direção nacional.

“Isso é uma decisão que vem de Brasília, do presidente Valdemar Costa Neto. O que eles decidirem, nós iremos respeitar. O importante é mantermos a união dentro do partido, para que possamos fortalecer nossa bancada e, quem sabe, aumentar a representação federal para até três deputados”, declarou.

Sargento Neto também avaliou sua decisão de disputar o cargo de vereador em Campina Grande em 2024, um movimento estratégico para fortalecer o PL na cidade. Ele obteve quase 4 mil votos, ficando como o 13º candidato mais votado, embora não tenha conquistado uma cadeira.

“Foi uma avaliação positiva. Tivemos quase 4 mil votos, mais do que alguns que foram eleitos. Nossa candidatura foi lançada de última hora, devido à desistência de outros nomes, e conseguimos evitar que o partido perdesse uma cadeira importante. Foi um crescimento político significativo, considerando que, em uma disputa de vereador em Campina Grande, é muito difícil atingir essa votação expressiva”, explicou.

O deputado encerrou a entrevista destacando que está focado em fortalecer sua base para as eleições estaduais de 2026.

“Sabemos dos desafios, mas seguimos com determinação, buscando representar cada vez melhor os interesses de Campina Grande e de toda a Paraíba. O trabalho continua, com foco na segurança pública e em outras pautas essenciais para nossa população”, concluiu.