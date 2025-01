O Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA) registrou no início da manhã desta quarta-feira, 01, às 5h05, o nascimento da primeira bebê na maternidade de 2025. A pequena Alice veio ao mundo em parto normal, pesando 3.590 gramas e medindo 51 centímetros.

A sua mãe, Amanda Justino de Lima, de 33 anos, natural de Campina Grande, deu entrada na unidade de saúde municipal na noite de ontem, 31, por volta das 23h. Ao chegar no ISEA, ela foi encaminhada para a sala de parto da maternidade. Mãe e filha passam bem.

A mamãe contou que está bastante feliz com a chegada de Alice. Amanda já é mãe de Gabriel, com 11 anos e de Gabriela, com 4 anos. “Desde que cheguei ontem à noite aqui na maternidade, fui muito bem atendida por toda a equipe médica e de enfermagem do ISEA. Estou muito emocionada pela chegada de minha bebê. Só gratidão a Deus por ela ter nascido com saúde e estarmos bem”, comemora Amanda.

Com mais de 73 anos de história, o ISEA detém o selo de Hospital Amigo da Criança e da Mulher, sendo referência em atendimento de alta complexidade obstétrica. A maternidade também recebeu em 2024 certificado de 100% de conformidade de segurança do paciente, conferido pela Agência Nacional de Saúde (Anvisa).

O hospital, que é a maior maternidade pública da Paraíba, realizando anualmente partos de gestantes não somente de Campina Grande, mas de mulheres oriundas das mais diversas regiões da Paraíba e até de estados vizinhos.