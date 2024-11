Saiba o que rolou de novidades na terça-feira no ParaibaOnline

Confira as notícias que foram destaques no noticiário desta terça-feira. Compartilhe informações de procedência com amigos e familiares.

Botafogo atropela Palmeiras e fica perto do título brasileiro

Cantor Gusttavo Lima é convocado para depor na CPI das Bets

Mega-Sena está acumulada e prêmio principal é “gordo”; confira

Flamengo e Fortaleza empatam e ficam longe da briga do título

Prefeitura de Campina Grande avança na regularização fundiária do Distrito dos Mecânicos

Edição 28 do Crescer será lançada nesta quinta-feira

Jessier Quirino: “Sinto uma lapa de orgulho que vara grande não mede”

Queijeiros discutem obtenção de selo para comercializar produção

João Azevedo vai ampliar estrutura da PB Saúde

Milhares de militares aposentados estão contratados para ´serviço extra´

Homem tenta matar a própria mãe e é baleado pela polícia em Barra de Santa Rosa

Datafolha: maioria da população deseja proibição das bets

Grávida teve que escolher entre ser agredida ou ser morta

Criação de novo partido já em tramitação no TSE

Obras do ´Cine Escola´ em Campina com nova previsão de conclusão

Vereador consegue 20 adesões para presidir Câmara de João Pessoa

Deputado federal paraibano é indiciado pela Polícia Federal em Brasília

Prefeitura de João Pessoa divulga pagamento do 13º, folhas e Prêmio Escola Nota 10

PF: Bolsonaro atuou de forma “direta e efetiva” para tentar golpe

João Pessoa: nova pesquisa de produtos da ceia natalina; lombo e chester com maior variação

Stakeholders: operação mira esquema financeiro de facção na Paraíba

Banco Central registra 12º incidente com chaves Pix neste ano

Moraes retira sigilo de inquérito de tentativa de golpe

Concurso para agentes de saúde e endemias em João Pessoa: veja os locais de prova

Natal Iluminado: adiada a abertura do evento no Parque Evaldo Cruz

PF: acusados de tentativa de golpe atuaram em seis núcleos criminosos

Paraibano é eleito presidente da Associação Nordeste Forte

Deputado registra sinalização a favor da adesão a João Azevêdo

Adriano fala sobre reeleição e o futuro político dele e de João Azevêdo

ALPB elege consensualmente sua nova mesa diretora

PRF recupera carreta roubada em canavial em Pedras de Fogo, na Paraíba

Ex-candidato a prefeito de João Pessoa vai presidir o PSOL na Paraíba

Recompensa por informações sobre pediatra foragido acusado de estupro

Seis tribunais estaduais estão sendo investigados sobre venda de sentenças

Filhos falam sobre o centenário do fundador da Clínica Dr. Maia

