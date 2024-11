Saiba as notícias que repercutem pelo Brasil nesta terça-feira

Impasse entre Carrefour e agronegócio continua, gravações da PF mostram conversas sobre tentativa de golpe, Israel e Hezbollah avançam em negociações de cessar-fogo e outras notícias para começar esta terça-feira (26).

CARREFOUR VS. AGRO

CEO do Carrefour mirou ganhos na França e acabou envolvido em boicote no Brasil. Alexandre Bompard se arriscou em posicionamento político que colide inclusive com as prioridades do setor de alimentos na Europa.

POLÍCIA FEDERAL

‘Guerra civil’, ‘tempo tá curto’, ‘não tem que ser democrata’; ouça áudios do inquérito do golpe. Gravações mostram conversas de militares sobre trama golpista em investigação que indiciou Bolsonaro.

POLÍCIA FEDERAL

Bolsonaro ensaia defesa jurídica em post e é contestado por especialistas. Advogados rebatem argumento de que Lula precisava estar empossado para ter havido golpe em 2022.

COTIDIANO

Sobe para 18 o número de mortos em acidente com ônibus na região do Quilombo dos Palmares (AL). Morte de criança foi confirmada na manhã desta segunda-feira (25) pelo governo de Alagoas; 30 ficaram feridos.

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Israel e Hezbollah avançam em negociação de cessar-fogo após meses de impasse. Funcionários do governo do Líbano disseram à imprensa esperar que acordo seja anunciado nos próximos dias.

ESTADOS UNIDOS

De antivacina a investidor de Wall Street, no gabinete de Trump fidelidade é lei. Para analistas, republicano quer evitar questionamentos de seus secretários e concentrar poderes em suas mãos.

HAITI

Haiti afunda em violência de gangues, e até membros da ONU começam a deixar país. Além da entidade, embaixadas e organizações humanitárias são forçadas por crise de segurança a reduzir tamanho de equipes.

GOVERNO TARCÍSIO

Tarcísio turbina verba para propaganda, emendas e concessões privadas em ano pré-eleitoral. Orçamento previsto para 2025 fortalece Kassab e prejudica Secretaria da Mulher, controlada por bolsonarista.

MERCADO DE TRABALHO

Brasil não está preparado para jornada 4×3, e trabalhador nem liga para isso, diz Temer. Para o ex-presidente, pessoas vão procurar outro emprego nos dias de descanso se a medida avançar.

NOTRE DAME

Brasileira ajuda a restaurar icônico órgão de Notre-Dame, que voltará a soar no dia 8. Ex-organista da catedral de Lorena (SP), Luciana Lemes tornou-se responsável pelo instrumento da igreja-símbolo de Paris.

REBOBINE, POR FAVOR

Quais são os cinemas mais antigos do Brasil, que lutam contra a decadência urbana. Salas nos centros das capitais dependem de verba inconstante do governo para enfrentar a concorrência dos shoppings.

