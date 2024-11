Prefeitura de Campina Grande avança na regularização fundiária do Distrito dos Mecânicos

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Planejamento (Seplan), realizou mais uma etapa do processo de regularização fundiária do Distrito dos Mecânicos, nesta terça-feira (26).

Os proprietários de imóveis da área foram convidados para participarem de uma reunião geral para a conferência dos dados que constarão nos títulos definitivos de suas propriedades.

Ao todo, 188 imóveis estão passando pelo processo de regularização fundiária do Distrito dos Mecânicos.

O processo de regularização fundiária consiste no levantamento de dados, análise social e técnica, para o registro em cartório dos imóveis que não possuíam títulos de propriedade, garantindo segurança jurídica para seus donos, que passam a ser proprietários de direito, como manda a lei.

Mariana Porto, gerente de regularização fundiária do município, destacou a importância desse momento para garantir a eficiência do processo.

“Hoje é um dia importante, pois os mecânicos puderam conferir suas informações antes da emissão dos títulos, o que ajuda a evitar problemas no futuro. Estamos cumprindo nosso cronograma e agradecemos a recepção de todos nessa etapa final do trabalho”, afirmou.

A reunião também foi uma oportunidade para a Prefeitura apresentar um panorama das etapas já realizadas e reafirmar o compromisso com a conclusão do projeto.

O secretário de Planejamento do município, Felix Araújo Neto, durante sua participação no evento, destacou que o processo de regularização do Distrito dos Mecânicos já está em fase avançada.

“Nosso trabalho está avançando, atendendo a determinação do prefeito Bruno Cunha Lima, que firmou o seu compromisso com os mecânicos da região para resolver essa questão. Hoje, estamos dando mais um passo para a garantia jurídica desses proprietários, fortalecendo a organização e o desenvolvimento dessa região”, concluiu Felix Neto.