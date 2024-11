Deputado federal paraibano é indiciado pela Polícia Federal em Brasília

O deputado federal e presidente do Partido Liberal de João Pessoa, Cabo Gilberto passou da condição de investigado a indiciado pela Polícia Federal, em Brasília, por fazer diversas críticas à conduta do delegado Fábio Alvarez Shor, que vem atuando nos processos relatados pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Uma das críticas contra o delegado proferidas pelo parlamentar é que Fábio Alvarez estava a serviço do presidente da República, Lula (PT).

O próprio Cabo Gilberto divulgou em seu perfil social que estava sendo indiciado e em seguida se defendeu indagando se havia roubado, matado, traficado drogas ou praticado corrupção, respondendo que não, mas que teria dado apenas uma opinião em discurso da tribuna da Câmara Federal.

“Apenas cumpri com o meu dever. Fiz denúncias na tribuna da Câmara dos Deputados sobre a conduta do delegado, que está à frente de vários inquéritos ilegais contra inocentes brasileiros. Os ditadores não irão nos calar. Lutaremos pela liberdade de nosso país. Esta é mais uma prova do estado de exceção que se instaurou no Brasil”, destacou Cabo Gilberto.