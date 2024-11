A Assembleia Legislativa da Paraíba realiza, na manhã desta terça-feira, a eleição de sua mesa diretora para o biênio 2025/2026, com posse prevista para o dia 1º de fevereiro próximo.

O atual presidente, Adriano Galdino (Republicanos), lidera a chapa única inscrita para esse pleito.

Antes do começo da sessão ordinária e da eleição, Adriano concedeu entrevista e falou sobre o pleito, sobre as metas do seu partido para 2026 e sobre outros temas políticos.

Assista aqui:

*Vídeo: ParaibaOnline