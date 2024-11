Deputado registra sinalização a favor da adesão a João Azevêdo

O deputado estadual Michel Henriques, do Republicanos, que está em tratativas para se incorporar à base governista na Assembleia Legislativa, disse nesta terça-feira, em entrevista ao ParaibaOnline, que os contatos iniciais com as suas bases sinalizam favoravelmente ao seu apoio à administração estadual.

Há alguns dias, Michel teve uma audiência com João Azevêdo. Na ocasião, pediu “um tempo” para escutar as bases acerca de sua participação na base situacionista.

O parlamentar disse que as desavenças municipais com outros aliados do governador, na cidade de Monteiro, não são impedimento para o seu apoio ao gestor estadual.

Assista à entrevista aqui:

*Vídeo: ParaibaOnline