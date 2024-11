Michel Henrique pede prazo para integrar a base do governo na ALPB

O deputado estadual Michel Henrique (Republicanos), confirmou à imprensa nesta sexta-feira (22), que recebeu o convite do próprio governador da Paraíba, João Azevedo (PSB) para integrar a base governista na Assembleia Legislativa, mas disse que pediu um prazo para analisar, juntamente com sua base, se vai ou não aceitar o convite.

Segundo ele, o convite aconteceu durante audiência administrativa com o governador para tratar sobre ações e obras para a região do Cariri onde tem atuação política, mas que anteriormente já havia um pedido do presidente do Republicanos, deputado federal Hugo Motta, que externou a importância de o partido se manter coeso em torno da base aliado do governo.

“Eu disse que no momento eu não podia tomar qualquer decisão sem ouvir a minha base e em seguida a gente vai tomar uma posição oficial, mas realmente eu afirmo que o convite foi feito, mas está em processo de análise”, argumentou o deputado acrescentando que dentro de duas semanas deve dar a resposta ao governador João Azevedo.

Para Michel, qualquer decisão de tamanha importância tem que escutar os seus correligionários, assim como fez quando colocou o seu nome para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa em 2022 e de forma democrática disputou o pleito sob a anuência de seus aliados e que dessa mesma forma agirá em relação ao convite do governador João Azevedo.