João Pessoa: nova pesquisa de produtos da ceia natalina; lombo e chester com maior variação

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa divulgou, nesta terça-feira (26), mais uma pesquisa de produtos para as festas de final de ano.



Desta vez, os pesquisadores levantaram os preços dos principais pratos das ceias de Natal e Réveillon. Lombo (174%) e chester (122%) foram os produtos que apresentaram maior variação.

A pesquisa do Procon-JP traz uma lista com 84 produtos, divididos por categorias: peru, frangos especiais, pernil, lombo suíno, tender, bacalhau e camarão. Foram visitados 14 estabelecimentos comerciais na capital paraibana nesta segunda-feira (25).

Maior variação – O lombo foi o produto que apresentou maior variação de preço entre estabelecimentos. O quilo da marca ‘Sadia’ foi encontrado por R$ 19,99, no Rede Compras, no bairro do Bessa; e por R$ 54,90, no Menor Preço, no Bairro dos Estados. Já o lombo sem tempero da marca ‘Aurora’ variou entre R$ 24,90 (Menor Preço – Bairro dos Estados) e R$ 59,99 (Supermercado Manaíra).

Menor variação – Os produtos que quase não variaram de preço entre estabelecimentos foram: frango gourmet defumado (0,20%), pernil temperado sem osso (0,20%), frango fácil no forno (4,79%) e frango de padaria na cerveja (4,79%).

A diferença de preço entre estabelecimentos dos dois primeiros produtos é de R$ 0,09. Já dos dois últimos é de R$ 0,91.

Peru – O Procon-JP classificou oito tipos de peru na pesquisa, considerando diferentes marcas e tipos de temperos. Sendo assim, o produto que apresentou maior variação foi o quilo do peru defumado gourmet, da marca ‘Seara’, que foi encontrado por R$ 54,99 (Rede Compras – Bessa) e por R$ 96,98 (Assaí – Av. Epitácio Pessoa). Uma diferença de quase R$ 42 entre estabelecimentos.

O quilo do peru mais barato foi o temperado da marca ‘Sadia’, custando R$ 27,99, no Super Fácil Atacado, localizado no Geisel.

Tender – O preço do quilo do tender (bolinha com cravo), da marca ‘Seara’, apresentou variação de 34% entre estabelecimentos. Foi encontrado por R$ 55,98, no Supermercado Assaí, e por R$ 74,90, no Menor Preço.

Bacalhau – O consumidor que optar por comprar bacalhau vai encontrar o produto variando entre R$ 42,89 – no Supermercado Aquarius, em Jaguaribe -, chegando até R$ 209,99, no Bemais, dos Bancários.