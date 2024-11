Stakeholders: operação mira esquema financeiro de facção na Paraíba

Na manhã desta terça-feira, 25, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Paraíba (FICCO/PB) deflagrou a Operação Stakeholders, com o objetivo de desarticular uma facção criminosa que atua em João Pessoa e municípios vizinhos.

Segundo informações da Policia Federal, a ação conjunta das forças de segurança cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de João Pessoa, Santa Rita e Sertãozinho.

A operação mira no desmantelamento de um esquema financeiro e organizacional da facção, com ênfase na identificação e interrupção das atividades das chamadas “caixinhas” e “operadoras” da organização.

As “caixinhas” são sistemas estruturados de arrecadação de recursos usados para financiar as atividades ilícitas do grupo. A investigação também se concentra nas “cadastreiras”, responsáveis pelo recrutamento de novos membros, registrando informações cruciais sobre a introdução de novos integrantes, como o “padrinho” que os apresenta, o “vulgo” utilizado, a entrada na facção e a “quebrada”, a região de atuação ou residência do membro.

Ainda de acordo com a PF, os envolvidos poderão ser responsabilizados pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, uma vez que a facção opera de forma estruturada, com divisão de tarefas voltada para sustentar suas ações ilícitas.

A FICCO/PB é composta por uma força-tarefa integrada, que inclui a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, além da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e as secretarias de Segurança e Administração Penitenciária do Estado da Paraíba.

A operação visa atingir o núcleo central da facção, desmantelando tanto suas redes financeiras quanto sua estrutura interna de recrutamento, com o objetivo de enfraquecer e desorganizar o grupo criminoso que atua na região.