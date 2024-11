Grávida teve que escolher entre ser agredida ou ser morta

Uma jovem de 19 anos, grávida de seis meses, foi brutalmente agredida a pauladas por seu ex-companheiro e o irmão dele, em Bayeux, região metropolitana de João Pessoa.

O caso aconteceu no último dia 16, mas os agressores, de 22 e 25 anos, foram presos apenas nesta segunda-feira (25), na comunidade do Baralho.

Segundo a delegada Amin Oliveira, a violência foi motivada pela recusa do jovem em reatar o relacionamento com o ex-marido, com quem vivia um histórico de abusos.

A vítima relatou que, para proteger os familiares que presenciaram as ameaças, saiu de casa e se submeteu à agressão. O ex-companheiro usou um pedaço de madeira para golpeá-la, enquanto o irmão a segurava.

Apesar dos ferimentos, a jovem não precisa de hospitalização, mas segue escondida por medo de represálias.

O irmão do agressor já tinha passagem pela polícia e usava tornozeleira eletrônica.

*com informações do g1pb