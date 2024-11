Natal Iluminado: adiada a abertura do evento no Parque Evaldo Cruz

A Prefeitura Municipal de Campina Grande registou um Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil em decorrência de furtos em materiais da decoração do Natal Iluminado de 2024.

Nos últimos dias, registros – até mesmo em vídeo – vêm repercutindo na cidade mostrando a ação de vândalos depredando alguns materiais.

Para além dos problemas causados pelas ações dos vândalos, a empresa EIP Serviços de Iluminação solicitou mudança na data de entrega da decoração do polo do Parque Evaldo Cruz, principal do evento deste ano.

O motivo levantado pela empresa é que o fornecedor responsável por alguns adornos do Novo Açude Novo não enviou o material no tempo previsto.

Mediante isso, a PMCG adiou a solenidade prevista para a abertura do evento no novo polo para a segunda-feira (2).