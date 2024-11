Investigações desenvolvidas sobre a venda de sentenças e corrupção atinge seis tribunais estaduais de três regiões do País e acende alerta até em gabinetes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), noticiou o jornal O Estado de São Paulo.

As apurações levaram ao afastamento de 16 desembargadores, sete juízes – com uma prisão e a imposição de tornozeleira a seis magistrados – e quatro servidores do STJ, dois dos quais estão afastados.

*Informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

