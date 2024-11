Mega-Sena está acumulada e prêmio principal é “gordo”; confira

O prêmio da Mega-Sena acumulou mais uma vez. A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste terça (26), o concurso 2800. Nenhuma aposta acertou os seis números do sorteio da atual rodada.

A previsão é que o próximo concurso, no dia 28 de novembro, possa pagar até R$ 60 milhões. O prêmio estimado desta terça era de R$ 55 milhões

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela RedeTV! e pelos canais da emissora e da Caixa no YouTube e Facebook.

Os números sorteados foram: 01, 13, 19,46, 50, 57

A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões.

Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

*Folhapress