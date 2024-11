Victor Hugo, auditor fiscal do Estado, vai presidir o PSOL na Paraíba. Após a indicação da Tese da Primavera Socialista inscrita no VIII Congresso Estadual do PSOL/PB, o ex-candidato a prefeito de João Pessoa foi registrado pela direção nacional do PSOL como o novo presidente da legenda.

Além do novo presidente, ainda foram registrados outros seis nomes para ocupar os cargos vagos desde abril de 2024: Ednaldo Mendes, Diego Nobre, Lúcio Flávio, Mônica Vilaça, Simone Elizabeth e Tárcio Teixeira.

Victor Hugo é também ex-presidente do Sindifisco/PB, coordenou o Fórum dos Servidores da Paraíba e foi o candidato a prefeito de João Pessoa mais votado pelo PSOL.

Ele entende que assume a presidência do partido em um difícil momento da conjuntura política da Paraíba: “É um desafio que assumo por saber que é uma tarefa coletiva e que o PSOL tem um papel transformador importante para a realidade local”.