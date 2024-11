O professor Felipe Pontes anunciou uma recompensa de US$ 1.000 para quem fornecer informações que levarem à captura do pediatra Fernando Cunha Lima, investigado por estupro de crianças e foragido há 20 dias.

Pontes, familiarizado com uma das possíveis vítimas, destacou sua indignação com a fuga do médico e publicou nas redes sociais as regras para o pagamento da recompensa.

O valor será pago em reais, convertido no dia da prisão, após confirmação da polícia.

*com informações do g1pb