Paraibano é eleito presidente da Associação Nordeste Forte

Terça-feira (26/11): um dia de orgulho para o nosso estado!

Eleito por aclamação, Cassiano Pereira é o primeiro paraibano a presidir a Associação Nordeste Forte, na Confederação Nacional da Indústria- CNI, em Brasília.

Criada em 2016, a Nordeste Forte é uma Associação que representa todas as Federações de Indústrias da região Nordeste, e atua na promoção de ações de desenvolvimento socioeconômico, contribuindo para a competitividade do setor industrial nordestino.

Para o presidente Cassiano Pereira, o Nordeste possui um protagonismo incomparável, dentro do setor industrial brasileiro.

“Sempre foi um sonho – enquanto industrial há mais de 40 anos, ver o Nordeste disputando com outras regiões do nosso país, o protagonismo no setor industrial. A indústria do futuro é sustentável, é para todos e com certeza, à frente do Nordeste Forte vamos promover ainda mais o desenvolvimento e o crescimento da maior e mais promissora região do Brasil! Vamos ajudar a fazer do Nordeste a região mais forte!”, ressaltou o presidente.

O presidente da Confederação Nacional das Indústrias, Ricardo Alban, falou sobre esse novo momento para o Nordeste Forte:

“A pauta do Nordeste possui muitas demandas mas todos reconhecem o esforço do presidente Cassiano Pereira à frente da Federação das Indústrias da Paraíba. Desejamos sucesso também, à frente do Nordeste Forte.”

Sandro Mabel, presidente da Federação das Indústrias do estado de Goiás, e prefeito eleito da cidade de Goiânia, celebrou a eleição do presidente Cassiano Pereira.

“Cassiano é um trabalhador incansável! Desejamos a ele êxito à frente dessa associação tão importante, que é a Nordeste Forte!”

Cassiano Pereira ainda citou em seu discurso, que se sente feliz e honrado com a missão de representar as 9 federações da região Nordeste.

É a FIEPB marcando um novo tempo na indústria paraibana e agora também, na nordestina.