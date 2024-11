Queijeiros discutem obtenção de selo para comercializar produção

A Paraíba deu um passo importante para fortalecer a cadeia produtiva da pecuária leiteira, com a realização de evento que reuniu indústrias queijeiras que trataram de avanços visando a obtenção da certificação para a comercialização dos produtos derivados do leite e a obtenção do Serviço de Inspeção Municipal, Estadual e Federal.

O Encontro Estadual dos Queijeiros foi realizado, nessa segunda-feira (25), na Associação Comunitária do Riacho da Cozinha, no Sítio Aldeia, no Município de Várzea, no Sertão.

A iniciativa teve o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), em parceria com a Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer), além de outros órgãos da administração estadual e prefeituras municipais da região.

Na ocasião, representantes de órgãos do Governo do Estado que estão envolvidos na implantação de ações para fortalecer a produção de queijos falaram sobre suas atividades.

Presente ao evento, o presidente da Empaer, Aristeu Chaves, lembrou da parceria da extensão rural com os produtores rurais, no intuito de melhorar a qualidade do produto queijo, que começa na presença dos extensionistas na orientação sobre manejo de animais junto aos criadores.

O diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural, Jefferson Morais também esteve presente ao evento.

O gerente da Defesa Agropecuária, José Octavio, disse que o Governo e demais órgãos da administração estadual estão envolvidos no acompanhamento das mudanças. Ressaltou que é fundamental a instalação de Serviço de Inspeção Municipal para, depois, a obtenção do selo que garante a comercialização da produção de queijo. Uma das propostas seria a criação do Selo Queijo da Paraíba.

Existem, na Paraíba, cerca de 680 queijeiras registradas que aguardam a certificação para participar de uma fatia de mercado do queijo. Estiveram presentes, queijeiros de Cajazeiras, Sousa, Itaporanga, Princesa Isabel e Patos e representantes das Gerências Regionais da Empaer de cinco municípios sertanejos.

O agrônomo da Empaer, Genival Soares, considerou o evento importante para a conquistar esse importante benefício por parte dos queijeiros paraibanos. Ele destacou que o produto queijo pode ser comercializado livremente, mas para vender aos programas de compras governamentais, é necessária a certificação.

Foi debatido o acesso ao Serviço de Inspeção Municipal (SIM), que significa a regulamentação do produto para ser comercializado no município. O Serviço de Inspeção Estadual (SIE), permite a comercialização no território do Estado e o Serviço de Inspeção Federal (SIF), garante a venda em todo o país.

Com a liberação das documentações, as queijarias poderão construir seus produtos adequadamente de acordo com as regulamentações federais, viabilizando uma maior qualidade do produto, como também, maior segurança para os consumidores finais.

Além disso, a inclusão dos selos permite a geração de renda para as famílias agricultoras.

“Caso essas certificações não sejam aprovadas, pode ocorrer o fechamento das queijarias, assim como os queijos podem ser apreendidos, prejudicando uma rede de produtores e consumidores”, comentou o Genival Soares.