Obras do ´Cine Escola´ em Campina com nova previsão de conclusão

O secretário de Educação de Campina Grande, Raimundo Asfora Neto, informou que a nova projeção das obras aponta para agosto de 2025 a inauguração do ´Cine Escola´, nas dependências do antigo Cine Capitólio, no centro da cidade.

Asfora também informou que em breve a prefeitura campinense prestará uma significativa homenagem à ex-secretária de Educação, professora Margarida da Motta Rocha.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Coluna Aparte: Um lugar ao sol