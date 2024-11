Criação de novo partido já em tramitação no TSE

“Missão”. É o nome do novo partido que está em processo de criação, a partir de uma articulação dos que formam o MBL (Movimento Brasil Livre).

O presidente do futuro partido, Renan Santos, avisou antecipadamente que a nova legenda (de direita) não aceitará bolsonaristas.

Os fundadores do “Missão” asseguram que já foram coletadas as assinaturas necessárias à formação do novo partido, que protocolou o processo de validação junto ao Tribunal Superior Eleitoral.

*notícias da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui:

Coluna Aparte: Um lugar ao sol